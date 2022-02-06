До України вирушили Британські спецпризначенці

Великобританія направила в Україну понад сотню спецпризначенців з елітних підрозділів. Вони мають надати допомогу українським військовим на тлі можливого вторгнення московії до України.

Йдеться про військових із SAS, SBS, спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецпідрозділів. Всі вони працюватимуть в Україні як військові радники - зокрема, навчатимуть українських колег тактиці боротьби з бойовиками, а також снайперській та диверсійній роботі.

"Спецпризначенці Великобританії були направлені у регіон для надання допомоги та консультування українських військових. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським військам", - інформують джерела видання.