До України з Великобританії прибула партія протитанкової зброї

Україна отримала від Великобританії легкі протитанкові оборонні системи. Також можливіть надати зброю Україні розглядає Канада.

Великобританія передала Збройним силам України партію протитанкових засобів. Про це увечері вівторка, 18 січня, повідомила пресслужба міністерства оборони України.

Як зазначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, британські протитанкові засоби використовуватимуться виключно з оборонною метою для захисту критичної інфраструктури і мирного населення.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, українська армія отримала протитанкові гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів. На його переконання, NLAW є одним із найкращих у світі "одноразовим протитанковим гранатометом". "Ідеальна зброя для бою в місті та ураження будь-яких типів російських танків.

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