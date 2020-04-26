До Землі наближається 4-кілометровий астероїд: його можна буде побачити

Величезний астероїд наближається до Землі і вже дуже скоро досягне мінімальної відстані

Астероїд 1998 OR2 летить до Землі і вже через 3 дні, 29 квітня, він пролетить на найближчій відстані до нашої планеті. Він з кожним днем стає все яскравіше, і летить на швидкості 31 320 кілометрів на годину. Але, за словами експертів, небезпеки він ніякої не несе.

Астрономи виявили даний астероїд ще в 1998 році, і пильно вивчали його, щоб зробити розрахунок орбіти астероїда до 2197 року.

Вже в середу він пройде максимально близько до Землі - в 6,3 мільйона кілометрів. Це у 16 разів більше середньої відстані між Землею і Місяцем. Крім того, астероїд дуже великий (близько 4,1 км в довжину і 1,8 км в ширину), тому він надзвичайно яскравий.

У найближчій точці до Землі він виявиться 29 квітня, о 09:56 за Гринвічем (11:56 за київським часом). Астрономи-любителі зможуть його побачити через невеликі телескопи.

1998 OR2 класифікується як "потенційно небезпечний" астероїд, оскільки його розмір перевищує 140 метрів і він проходить на відстані менше ніж 7 480 000 кілометрів від Землі - такі умови класифікації.

Наступного разу астероїд наблизиться до землі у 2079 році і пролетить на відстані 1,8 мільйона кілометрів, що приблизно в 4,6 раза більше середньої відстані від нашої планети до Місяця.

Раніше ми писали, що біля Землі пролетів астероїд, який був на самому близькій відстані до нашої планети за останні 400 років.