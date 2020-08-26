Доба на Донбасі: 1 порушення режиму тиші, 2 поранених

За добу 25 серпня українські військові зафіксували 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань. Про це повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

На луганському напрямку, поблизу Хутора Вільного, ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета.

Штаб ООС наголошує, що ця провокація не несла загрози життю наших захисників, тому вогонь у відповідь не відкривався.

Між тим, 25 серпня було поранено двох українських воїнів.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву ймовірно на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил", - інформує командування ООС.

Воїни оперативно отримали невідкладну медичну допомогу, стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.

Від початку нової доби, 26 серпня, порушень режиму повного та неосяжного припинення вогню не виявлено.

"Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - запевняє штаб Об'єднаних сил.

Патріот Донбасу

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