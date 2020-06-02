Доба на Донбасі: бойовики поранили українського військового

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем і застосували безпілотний літальний апарат

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники двічі обстріляли позиції наших оборонців неподалік Гнутового. Спочатку, біля цього населеного пункту, противник застосував гранатомети різних систем, а згодом задіяв БпЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів з боку загарбників один воїн Об'єднаних сил отримав поранення. Його було доставлено до військового медичного закладу. Стан здоров'я українського оборонця задовільний.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає.