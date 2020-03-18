Доба на Донбасі: Двоє українських бійців отримали поранення

За минулу добу, 17 березня, незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

Згідно з повідомленням, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме: двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін; неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін; поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів.

Крім того, чотири обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також з протитанкового ракетного комплексу; поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін; неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.

Як зазначається, вчора, внаслідок обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, з понеділка, 16 березня, за наказом командувача Об'єднаних сил на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей на два тижні заборонили перетин КПВВ в обох напрямках.

Західна iнформаційна корпорація

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