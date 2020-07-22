Доба на Донбасі: один загиблий, один поранений

На Донбасі впродовж минулої доби незаконні збройні формування дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовослужбовець, ще один воїн отримав поранення. Про це в середу, 22 липня, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що сепаратисти обстріляли позиції ЗСУ з 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил рішуче відповіли на ворожі обстріли і продовжують контролювати ситуацію на лінії зіткнення. Наші воїни і надалі завжди готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - зазначили в штабі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ сепаратисти вели вогонь неподалік від Новотошківського, Кримського та Хутора Вільного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід вони стріляли по захисниках Гнутового, Павлополя, Лебединського та Водяного.

З початку поточної доби противник чотири рази порушив режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ ворог обстріляв українські позиції з 120 мм мінометів біля Майорська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід сепаратисти вели вогонь по захисниках Мар'їнки і Лебединського.

За наявною інформацією, втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Учора ввечері повідомлялося, що поранений під Павлополем військовий помер в госпіталі від отриманих осколкових поранень.

Нагадаємо, за добу 20 липня на Донбасі зафіксували 17 обстрілів з боку сепаратистів.