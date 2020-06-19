Доба на Донбасі: загинув український військовий, ще один отримав поранення

На Донбасі 18 червня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та ще одного воїна поранено

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Авдіївки ворог в обідню пору та неодноразово у вечірній час застосував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби біля цього населеного пункту агресор задіяв снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в передмісті Мар'їнки загарбники чотири рази вели вогонь з ручних, автоматичних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник зранку випустив 7 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а у другій половині дня двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поруч із населеним пунктом Оріхове, російські найманці три рази відкривали вогонь по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув та ще одного воїна поранено. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненому воїну бажає скорішого одужання.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" російські збройні формування обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Кримського. Також противник застосував міномети калібру 82 мм на підступах до Шумів.

