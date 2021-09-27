Доба у зоні ООС: окупанти шість разів зривали "тишу"

Російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.

Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.

У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов'ї, та двічі біля Новолуганського.

Українські військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.