Доба у зоні ООС: окупанти шість разів зривали "тишу"

Російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.
Про це повідомляє Міноборони, передає Укрінформ.
У напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов'ї, та двічі біля Новолуганського.
Українські військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.
Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.