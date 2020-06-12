Доба в ООС: 16 ворожих обстрілів, троє військових постраждали

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один захисник - бойове травмування. Наші військовослужбовці рішуче застосовували чергові вогневі засоби. На свої нахабні дії загарбники отримали жорстку відповідь.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об'єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки ворог тричі, впродовж доби, обстрілював опорні пункти Об'єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Два рази, у вечірній час, агресор відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новомихайлівки. Поруч з населеним пунктом Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм. Неподалік Новотроїцького російські окупанти порушили режим припинення вогню з ручних та станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а оборонців Чермалика обстріляли зі снайперської зброї. Проти захисників Павлополя агресор задіяв БпЛА для скидання гранатометного пострілу та міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по оборонних укріпленнях українських воїнів неподалік Оріхового збройні формування РФ двічі вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Захисників Хутора Вільного ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів. По наших позиціях поблизу Кримського агресор застосував озброєння БМП, автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Також на підступах до Новоолександрівки і Луганського російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.