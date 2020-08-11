Доба в ООС: Окупанти один раз відкривали вогонь

10 серпня збройні формування Російської Федерації порушили мирні домовленості, обстрілявши зі стрілецької зброї сили ООС біля Красногорівки.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї було зафіксовано біля Красногорівки. Неприцільний постріл не ніс загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться у повідомленні.

Від початку цієї доби, 11 серпня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також у штабі ООС повідомили, що у межах досудового розслідування кримінального провадження співробітниками ДФС у Донецькій області проведено ряд обшуків на території області.

"За їхніми результатами у Маріуполі у місцях зберігання виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку та ознаками підробки виробництва України, Білорусії та Молдови. Всього в ході проведення заходів з незаконного обігу вилучено 26,5 тисяч пачок тютюнових виробів на суму понад 1,3 мільйона гривень", - розповіли військові.