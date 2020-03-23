Доба в ООС: окупанти тричі відкривали вогонь, втрат немає

22 березня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід": неподалік Водяного - з 82-мм мінометів - 5 мін; поблизу Павлополя - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Підрозділи Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Учора, 22 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.