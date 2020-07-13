Доба в ООС: поранені п'ять українських військових, ще один отримав бойове травмування

Вчора, 12 липня, незаконні збройні формування Росії 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120- та 82- мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. В результаті п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один воїн - бойове травмування.

Про це штаб ООС повідомляє у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-го калібру. Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-ти мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Обстріляли загарбники і наших захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Також за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту гібридна російська армія задіяла міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122- го калібру, 120-ти мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-мм міномети та станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар'їнки, Кам'янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також минулої доби бойовики зі сторони Спартака обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 та 120- мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив в дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили трьох окупантів та щонайменше вісьмох поранили.

Від початку поточної доби путінські найманці один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам'янки.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 11 липня внаслідок обстрілів російських окупантів троє українських військових отримали поранення.

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