Доба в ООС: порушень з боку окупантів не зафіксовано

Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 годину ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано, повідомили в штабі ООС.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 5 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Крім того, троє військових отримали поранення. Воїнів доправлено до лікувального закладу.

Як повідомляла група "ІС", в зоні ООС проходять військові змагання на найкращий артилерійський розрахунок.