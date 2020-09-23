Доба в ООС: режим "тиші" зберігається, втрат немає

Упродовж минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики. Про це повідомляє Пресцентр ООС.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

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