Доба в ООС: терористи 5 разів порушили тишу

За минулу добу, 28 вересня, незаконні збройні формування п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує UATV з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, вчора вранці неподалік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час - зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки ворог вів обстріли зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксували біля Шумів. На цій ділянці агресори РФ застосовували стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку цієї доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, обстрілів із боку противника не зафіксовано.

Окрім того, вчора військовослужбовці ЗСУ і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу неподалік населеного пункту Нижньотепле.