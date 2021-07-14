Доба в ООС:загинув український боєць, п'ятеро поранених

Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий, п'ятеро поранено, ще один отримав бойове травмування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

Зокрема, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-го калібру.

Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Крім того, п'ятеро військових отримали поранення, ще один - бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я одного з поранених - важкий, інших - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 14 липня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Луганське обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.