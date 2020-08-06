Доба в зоні ООС: бойовики один раз порушили перемир'я

Вчора, 5 серпня, збройними формуваннями Російської Федерації 1 раз порушено проголошений режим припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Ворожу провокацію з підствольного гранатомету відмічено у районі населеного пункту Шуми.

"Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

4 серпня російські найманці на Донбасі 3 рази обстріляли українські позиції.