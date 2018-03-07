«Добро пожаловать» на Украину (Riga.Rosvesty, Латвия)

Во Львове поляков и литовцев встретили бандеровскими флагами и маршем памяти Романа Шухевича.

6 марта 2018 года на Украине стартовали широко разрекламированные учения «ЛитПолУкрБриг» при участии Польши, Литвы и Украины. Впервые военные трех стран, в том числе и весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона, (в основном выходцы из АТО), будут отрабатывать командно-штабные учения. Все бы ничего, но буквально накануне старта учений по улицам Львова в очередной раз прошли маршем украинские националисты, неся в руках красно-черные бандеровские флаги и плакаты оскорбительного для поляков содержания. Как этот марш и заявления радикалов вяжутся с заверениями МИД Украины о «дружбе» с Польшей — неясно. Но в одном можно быть уверенным точно — это выходка в очередной раз подтверждает тезис о том, что на нормализацию сложных отношений Украины и Польши вряд ли стоит рассчитывать.

Из-за нежелания видеть Украину в НАТО был создан его аналог

Напомним, что 26 марта 2015 года парламент Литвы единогласно ратифицировал соглашение трех стран: Литвы, Польши и Украины об учреждении совместной военной бригады. Неделей ранее о присоединении к международной миссии проголосовал и польский Сейм. По задумке инициаторов объединения военных — литовской стороны, на новое воинское подразделение возлагаются, в основном, миротворческие функции. Но подразделение также будет выполнять и «общие задачи в самых горячих точках планеты». Как стало известно позже, совместная бригада будет использоваться в операциях под эгидой ООН и Европейского Союза.

«Это очень важное для нас решение, так как две страны, которые будут входить в состав совместной бригады — Польша и Литва — это страны-члены блока НАТО, и мы наш компонент будем также готовить с тем, чтобы мы знали стандарты блока НАТО. У них есть чему поучиться, поверьте мне», — заявил тогдашний и.о. министра обороны Украины Михаил Коваль.

По его словам, для нового подразделения стороны выбрали название «ЛитПолУкрБриг». И уже в эти дни во Львове стартовала первая тренировочная миссия, которая продлится месяц.

«Такие учения мы проводим впервые. До этого военнослужащие «ЛитПолУкрБриг» проходили определенные этапы приобретения оперативных способностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть «ЛитПолУкрБриг» получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО», — отметил руководитель тренировочной миссии полковник Владимир Юданов.

По словам польского капитана Мартина Плонки, во время этой тренировки офицеры штаба минимально используют компьютеры и другие электронные средства и таким образом воспроизводят ситуацию ведения боевых действий в условиях, когда их невозможно использовать.

«Основное внимание во время занятий мы обращаем на процесс принятия решений и философию ведения боевых действий. В течение первых двух недель офицеры будут обрабатывать последовательность принятия решений в соответствии с процедурами НАТО. Следующие две недели будут практические упражнения, во время которых украинские офицеры отработают собственные боевые приказы по предложенной легенде учений», — добавил литовский майор Костас Петровас.

Грузия и Молдавия — других партнеров у Украины нет?

Не успев еще толком провести ни одного тактического учения с Литвой и Польшей, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о планах по созданию аналогичной военной бригады с Молдавией и Грузией. Это решение стало продолжением ранее подписанной с официальным Кишиневом и Тбилиси декларации о региональной безопасности, где три страны подтвердили свою приверженность евроинтеграции.

«Мы такой опыт можем использовать и в нашем трехстороннем сотрудничестве по образцу украинско-польско-литовской бригады», — заявил Андрей Парубий.

Он также добавил, что первое заседание Межпарламентской ассамблеи трех стран состоится в Киеве, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества, в том числе и военного.

Также во второй половина года Украина планирует провести учения НАТО «Рэпид трайдент — 2018» (Rapid Trident-2018), участие в которых примут более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры из десяти государств-членов НАТО и стран-участниц программы «Партнерство ради мира».

«В 2018 году украинские военнослужащие продолжат тренировки вместе с иностранными партнерами в действиях в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера. По сценарию, украинским воинам во время военных маневров придется противостоять гибридным угрозам, а также поделиться собственным боевым опытом», — сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Напомним, что в январе 2018 года на Украине вступил в силу Закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении в этом году украино-американских учений «Си бриз — 2018» (Sea Breeze — 2018) и «Рэпид трайдент — 2018» (Rapid Trident-2018).

Мэр Львова: «Для вывешивания флагов УПА (запрещенная в России организация — прим. ред.) в календаре и без того выделено 29 дней в году»

Буквально накануне прибытия на Украину литовского и польского военных контингентов по улицам Львова прошли маршем украинские националисты с красно-черными бандеровскими флагами. Формальным поводом шествия под названием «Помни Героев» стала 68-я годовщина со дня смерти командира УПА Романа Шухевича. В марше приняли участие националистические организации: запрещенный в России радикальный «Правый сектор», «Национальный корпус» и скандальная партия «Свобода». Молодчики потребовали от мэра Андрея Садового вывесить боевой флаг ОУН (запрещенная в России организация — прим. ред.) на городской Ратуше, городском совете и административных зданиях на что городской голова ответил, что согласно решению депутатов Львовского городского совета для вывешивания флагов УПА и ОУН (запрещенные в России организации — прим. ред.) в календаре и без того выделено 29 дней в году.

«Тем самым Садовой унизил честь и достоинство украинских националистов, которые сражались с врагом именно под красно-черными флагами и сто лет назад и сегодня! Мы уверены, что это решение было принято в угоду принятого польским Сеймом закона о запрете пропаганды «бандеровской идеологии», который дискриминирует украинское освободительное движение на территории республики Польша. Хотим отметить, что в собственной стране поляки могут принимать и внедрять любые законы, но их действие не могут распространяться ни на метр украинской земли. Тем более в бандеровском городе Львове! Наша страна — наши правила!», — заявили представители «Национального корпуса».

После заявлений и пикетирования горсовета, молодчики прошли по центру Львова с факелами, символикой националистических организаций, флагами и оскорбительными для Польши плакатами. В частности, «Город Львов — не для польских господ!», «Помни, чужак, здесь хозяин — украинец», «Наша земля — наши герои «и другие.

Как заявил один из участников марша — «свободовец» Юрий Михальчишин, Львов для него всегда являлся символом оккупации украинской земли, а в межвоенный период украинцы ощущали себя в городе «людьми второго сорта».

«Студентов-украинцев выбрасывали из университетов, украинских патриотов выгоняли с госслужбы, закрывались украинские школы, издевались над нашим национальным духом и традициями. Польские шовинисты применяли массовый террор против украинцев. И этот террор остановил Роман Шухевич, который первый во Львове дал отпор польскому шовинизму и показал, что украинцы никогда не становятся на колени. Нас снова пытаются ставить на колена. В свое время Спасителя продали за 30 сребреников. А нас с вами кое-кто во Львове хочет продать за 30 злотых! Мы будем сопротивляться», — приводит он примеры «ужасов оккупации».

В МИД Польши заявили о «дефиците доверия» к Украине

Выходка украинских националистов во Львове незамеченной не осталась. В министерстве иностранных дел Польши уже назвали этот марш «черной неблагодарностью» за помощь, которую Варшава оказывает Киеву. В частности, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий упрекнул Украину в том, что Польша увеличила поставки газа в столь сложное для Украины время и в это же момент во Львове организовывают антипольский марш.

«Символично можно это описать так: Россия перекрывает газ — польская сторона немедленно увеличивает поставки. А за это мы получаем демонстрацию с флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом «Львов не для польских панов», — отметил он.

Бартош Циховский также добавил, что в Польше существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру и все это для Киева может закончиться очень плохо.

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, в результате; существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — добавил чиновник.

Польский дипломат также вспомнил и тот факт, что в день визита в Польшу президента Украины Петра Порошенко, Верховная рада приняла документ о героизации вояк УПА.

«Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии», — добавил замминистра.

В свете львовского марша польский министр также подверг резкой критике и недавнюю статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина в издании «Речь посполитая» (Rzeczpospolita), в которой он утверждает, что у нашей страны нет никаких объективных причин для ухудшения отношений с Польшей.

Комментируя «труд» Павла Климкина, Бартош Цихоцкий подчеркнул, что эта проблема существует уже длительное время и украинская сторона лишь саботирует возможность двустороннего сотрудничества для решения острых противоречий.

«Это проблема определенного процесса или политики идентичности украинского государства, прославляющего учредительный миф на основе УПА, Степана Бандеры и Романа Шухевича. В этом прославлении совершенно нет места для раздумий над Волынским преступлением, над кровью поляков, которая пролилась на Волыни в результате преднамеренной, сознательной политики этнической чистки. Приравнивание Бандеры к Пилсудскому, приравнивание УПА к Армии Крайовой, приравнивание Волынского преступления к борьбе АК на Востоке — это ревизионизм и отказ от Волынского преступления, что очень беспокоит», — говорит польский министр.

Олег Пономарев