Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров

Дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат, открыла магазин эротического женского белья и интимных аксессуаров.

Так как тема секса в Чечне табуирована, магазин рекламируется среди ограниченного круга людей, передает BBC. В конце ноября в центре Грозного состоялось торжественное открытие магазина женского белья и аксессуаров для интимной жизни "A Lady".

Сообщается, что владелицей бутика есть 18-летняя дочь Кадырова. Это следует из постов гостей в социальных сетях. Айшат уже управляет домом исламской моды Firdaws, который делает закрытую одежду для женщин, используя элементы традиционных чеченских костюмов. Такое она держит кондитерскую в одноименном торговом центре - рядом с этим заведением и открылся бутик с бельем.

"Будуар твоих тайн и кружевной пышности. Будь смелее ... Только между нами ..." - такое описание ассортимента магазина в его закрытом аккаунте в Instagram.

В мультибрендовом бутике продаются известные европейские и американские марки женского белья. Также в магазине можно приобрести интимную косметику. В аккаунте бутика рекламируется массажный крем, который позволяет "попробовать партнера на вкус". Там же можно купить гель для вагины, который сужает ее, плетки, маски и другие аксессуары. Чечня - исламский регион и тема секса здесь считается табуированной. Также сам Рамзан Кадыров позиционирует себя как последователь традиционных исламских ценностей. Он неоднократно публично выступал против сексуального образования в школах и говорил о необходимости сдержанного поведения женщин на публике.

Появление магазина вызвало неоднозначную реакцию среди жительниц Чечни.

"С одной стороны, если есть такой магазин, значит, есть спрос", - сказала жительница Грозного Мерет Мусаева (ее имя изменено, так как большинство жителей республики опасаются комментировать действия руководства республики от своего имени).

Reuters Дочь Айшат Кадырова

Однако внутренний протест, по ее словам, вызывает тот факт, что магазин открыла именно дочь чеченского главы.

"Учитывая то, какая пропаганда женского поведения ведется для обычных людей, это задевает. Как будто отношения у них (Кадыровых - Ред.) к нам такое:" Для нас одно, для вас другое", - говорит Мерет.

"Нас же учат тому, какой должна быть чеченская женщина, что она должна делать, нас учат жизни, учат тому, какие мы должны быть покорны, послушны. Если чеченские женщины еще должны быть и сексуально озабоченными, возникает вопрос. Хотелось бы, чтобы определились ", - рассказала Мусаева.

О бутик "Lady A" дочь чеченского главы нигде публично еще не рассказывала. Представители Firdaws наотрез отказались отвечать на любые вопросы, связанные с магазином женского белья. У бутика нет официального сайта, есть только закрытый аккаунт в Instagram - @Ladya_boutique. Посмотреть ассортимент магазина в интернете можно, только если администратор учетной записи позволит пользователю доступ к нему. Сейчас на аккаунт подписаны уже 19,5 тысяч человек.

Напомним, ранее в Петровском дворце в Москве состоялся модельный показ коллекции одежды, которую создала 18-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова - Айшат Кадырова. Показ состоялся в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. В коллекции была представлена одежда из роскошных тканей, который соответствует нормам традиционного наряда женщин в Чечне и который открывает только лицо и ладони. В нее вошли 45 вечерних платьев.