Дочь Ноздровской заявила, что не верит в вину Россошанского

Анастасия Ноздровская предполагает, что мужчина мог пойти на сделку и взять вину на себя, так как у следствия не было других подозреваемых.

Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, выразила сомнения в том, что Юрий Россошанский является настоящим убийцей.

По словам Анастасии, она сомневается, что арестованный виноват в преступлении. Эта версия не вызывает у нее доверия, объяснила она в коментарии Сегодня.

"Россошанский рассказал, что у него с моей мамой на остановке началась перепалка, после чего он достал нож. Но есть нестыковки. По нашим подсчетам, мама приехала на остановку где-то в 17.40-17.45. Когда на часах было 18.10, мы поняли, что что-то не так, и пошли на остановку ее встречать", - сказала она.

Анастасия напомнила, что,по словам экспертов, у Ирины Ноздровской была большая кровопотеря от полученных ран.

"Но мы на остановке никакой крови не видели. Кроме того, Россошанский говорит, что нес ее на плече полтора километра. Позже по этому пути никакой крови мы тоже не увидели. Все это вызывает сомнения", - подчеркнула Ноздровская.

По ее словам, Юрию Россошанскому могли предложить взять на себя вину за убийство.

"Я вовсе не выгораживаю Россошанского, но предполагаю, что ему могли предложить взять на себя вину за убийство. Потому что других подозреваемых не было. А взамен могли предложить, что его сын отсидит за совершенное ДТП каких-то два года, и все - выйдет на свободу. Но это только моя версия", - добавила Анастасия Ноздровская.