Договоры с врачами: что ждет пациентов и медиков в 2018 году

Под конец 2017-го президент Украины Петр Порошенко подписал законы о новом механизме финансирования больниц и о поддержке медицины в селе.

Уже с Нового года медицинские заведения Украины превращаются в некоммерческие предприятия, а врачи будут лечить пациентов по договорам. Сайт "Сегодня" разобрался, что поменяется для украинцев в здравоохранении в этом году.

Больницы станут некоммерческими предприятиями

Сейчас большинство украинских больниц - бюджетные. Они работают как бюджетные заведения по бюджетному законодательству. Превращение больниц в коммунальные предприятия расширит права медучреждений. Это даст больницам больше свободы распоряжаться своим имуществом и финансами. Они смогут иметь свои собственные счета в любом банке.

Но это не означает, что больницы станут частными. Украинским законодательством запрещено приватизировать медучреждения.

Этот процесс называется автономизацией. Финансирование медучреждения первичного звена будут получать от Национальной службы здоровья за каждую оказанную услугу пациентам. Во время переходного периода больницы будут также получать государственную субвенцию.

А позже, с 2020 года медучреждения будут получать деньги только от Национальной службы здоровья. Для этого Минздрав установит на каждую услугу в больнице тариф. Он будет одинаковым по всей стране. Чем больше в больницу обращается пациентов, тем больше ей платит Национальная служба здоровья.

В то же время, Минздрав пока так и не определил, как будет назначаться руководитель больницы.

Визит к врачу - по договору

С 1 апреля 2018 года украинцы должны подписать с врачом первички декларацию - это договор на оказание медуслуг. По этому документу государство будет платить врачу зарплату. За одного пациента медик получит 370 гривен в год, с 2019 - 450 гривен. Тариф за прием пенсионеров и детей будет выше - 740 гривен. При этом доктор может подписать договоры с 2000 пациентами. Однако эти деньги будет получать не доктор, а больница. Распределять деньги будет главврач. Само соглашение будет в письменной и электронной форме.

В условиях договора будут прописаны объем бесплатных медуслуг и лекарств, права и обязанности пациента и врача. При этом пациент может выбрать любого врача в любой больнице, независимо от прописки. Соглашение можно подписать и с частным терапевтом.

В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

В этом году все услуги в больницах будут бесплатными. Согласно принятым законам, часть услуг будет платной, но это произойдет с 2019 года, когда Верховная Рада будет принимать бюджет на следующий год и распределять деньги на медицину.

Однако по закону бесплатными останутся:

экстренная медпомощь;

первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра;

специализированная и высокоспециализированная медпомощь;

паллиативная медпомощь;

медреабилитация;

медпомощь детям до 16 лет;

медпомощь в связи с беременностью и родами.

Чтобы рассчитать гарантированный пакет медуслуг, министерству нужны три показателя: сумма в бюджете на здравоохранение, тарифы на каждую услугу и то, в каких медуслугах есть потребность. Пока у Минздрава есть только первая цифра. По остальным нужно изучать данные из больниц. Сложность в том, что сейчас себестоимость медуслуг в разных медучреждениях отличается. После реформы по всей стране будет действовать единая тарифная сетка на услуги врачей.

Но Минздрав может неправильно рассчитать тарифы, предполагает эксперт группы по здравоохранению Реанимационного пакета реформ Зоряна Черненко. Тогда и к середине года может не хватить денег на госпакет медуслуг. Все потому, что в Украине нет информации о том, какие медуслуги украинцы получают и в каком объеме. В Минздраве подготовить цифры должны до 2020 года. А чтобы собрать достоверные данные, нужно пять лет, считает она.

Медицина в селе: врачам обещают бесплатное жилье, личный транспорт и интернет

По закону "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности" медучреждения отремонтируют и обеспечат современным оборудованием, а также построят дороги к больницам. На все это планируют выделить 5 млрд грн за два года. Врачей будут привлекать работать в селах бесплатным жильем, транспортом, интернетом и доплатами. Этим медиков обеспечивают местные органы власти. Государство оплатит ремонт, расширение медучреждений, закупку медоборудования и компьютеров.

Главная ставка в реформе делается на компьютеризацию и интернет. В результате, во всех сельских медпунктах должны появится компьютеры и электронная система здравоохранения. Карточки пациентов будут вестись в электронном виде. К тому же, интернет важен врачу для контакта с коллегами и самообучения, говорит заведующая "Школы здравоохранения" Киево- Могилянской академии Татьяна Юрочко.

"Врачи готовы ехать в села при условии, что у них будет жилье, транспорт и доступ к интернету. Вопрос не только в телемедицине, а в том, чтобы врач развивался - ему нужен интернет, чтобы быть в курсе событий в медицине", - говорит эксперт.

В законопроекте говорится, что медучреждения обеспечат мини-лабораториями, портативными диагностическими устройствами и рентген-аппаратами. Центры первичной медицины также обеспечат стоматологическим оборудованием. Диагноз пациенту будут ставить с помощью телемедицины. Это значит, что семейный врач сможет отправить в электронном виде результаты анализов специализированному врачу. Он поставит диагноз и расскажет, как лечиться. Селяне также смогут получить консультацию по телефону или видеосвязи.