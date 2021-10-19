Доки мірилом успіху будуть "тачки" і "дачки", соціальні ліфти не працюватимуть - Маринович

В Україні мають працювати правильні соціальні ліфти, вважає дисидент, правозахисник, засновник Української Гельсинської спілки, віцеректор Українського католицького університету Мирослав Маринович.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Потрібно, щоб працювали правильні соціальні ліфти. Якщо вгору по драбині підніматимуться ті, що звикли обманювати й "наступати на трупи", то чесні люди рідко коли матимуть визнання", - наголосив Маринович.

На його думку, якщо суспільну увагу й популярність будуть здобувати "ясновидці", то тверезі реалісти будуть відтиснуті на обочину.

"Доки в нашій свідомості мірилом життєвого успіху будуть "тачки" і "дачки" на Багамах, або ж приголомшливий виграш у рулетку, доти суспільна піраміда буде перевернутою, і всі прагнутимуть успіху за будь-яку ціну - і то вже й тепер. А тоді якраз і стануть у пригоді всі "чародії" та їхні політичні речники - популісти", - наголосив Маринович.

Він додав, що просвітницькі кампанії важливі, але ще важливіше "мати позитивні взірці, за якими будуть тягнутися інші".