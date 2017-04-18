"Документ" возобновил выдачу загранпаспортов в Киеве

Государственное предприятие "Документ" опять выдает заграничные паспорта и ID-карты через три своих сервисных центра в столице.

Об этом сообщается на сайте ГП.

"Три центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" в г. Киев возобновили работу в полном объеме, как по оформлению так и выдаче заграничных паспортов и ID-карт", - говорится в объявлении.

Центры работают по адресам: бульвар Т. Шевченко, 27, проспект Н. Бажана, 1- Е и площадь Л. Украинки, 1.

По информации предприятия, остальные его центры обслуживания работают в режиме выдачи биометрических загранпаспортов и ID-карт через подразделения миграционной службы.

Как сообщалось, 6 апреля "Документ" сообщил о временной приостановке работы всех своих центров "Паспортный сервис". По словам пресс-секретаря "Документа" Владимира Полищука, в рамках уголовного производства СБУ изъяла некоторое оборудование коммуникационной компании, которая обеспечивает спецсвязь.

В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская отметила, что действия сотрудников спецслужбы "не могли привести к блокировке выдачи биометрических паспортов".

7 апреля ГП "Документ" возобновило работу, однако впоследствии вновь возникли проблемы из-за оператора связи.