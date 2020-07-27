Домовленості про тишу бойовики вже порушили - Кравченко

Уночі 27 липня бойовики обстріляли позиції збройних сил України на Донбасі - це відбулося після початку режиму "повної й всеосяжної тиші", повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимир Кравченко на брифінгу 27 липня.

"На жаль, з боку противника о 00:20 - 00:45 був обстріл підрозділу 36 окремої бригади морської піхоти зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат з боку об'єднаних сил немає", - заявив Кравченко, передає "УП".

За словами Кравченка, українські збройні сили на обстріл не відповідали.

Головнокомандувач ОС додав, що ще один обстріл зафіксували близько 9 ранку у смузі відповідальності 79-ї бригади. Окупанти за допомогою ручних протитанкових гранатометів здійснили три постріли й встановили три міни ПОМ.

За словами Кравченка, ситуація на лінії розмежування стабільна і контрольована.

З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

СтопКор

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