Донецк остался без воды из-за обстрелов

Также водоснабжение прекращено в Червоногвардейском районе Макеевки.

Жители Донецка и частично Макеевки остались без воды в результате обстрела фильтровальной станции, сообщает пресс-служба коммунального предприятия Вода Донбасса.

"В 09:30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден четвертый электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в компании Вода Донбасса заявили о непрекращающихся обстрелах. На днях снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия – около одного метра.