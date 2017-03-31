Доплаты украинских военных за выполнение задач в зоне АТО с апреля возрастет - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поручил увеличить денежное вознаграждение украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

"После консультаций с министром обороны, начальником Генштаба я принял решение и поручил с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в зоне АТО", - сказал президент, выступая на торжественной церемонии выпуска слушателей оперативно- стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки университета в пятницу в Киеве.

По его словам, размер такой доплаты военнослужащим должен быть увеличен на 1,5 тыс.грн. и достигнуть 7,5тыс. грн.

"Дополнительное денежное обеспечение, которое добавляется к основному денежному обеспечению, будет составлять 7,5 тыс.грн, а для тех, кто выполняет боевые задачи на второй линии, мы увеличиваем еще на 1,1 тыс.грн., и общий размер доплаты будет составлять 3,5 тыс.грн", - сказал П.Порошенко.