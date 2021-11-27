Дощі: прогноз погоди на завтра

27 ноября 2021, 21:55
 Общество

В неділю, 28 листопада, на території України очікуються дощі в західних і південних областях. Температура повітря вдень підніметься до + 14 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уточнюється, що вдень у західних і південних регіонах завтра очікуються дощі, притому опади можливі і вночі. Температура повітря складе:

    на заході вдень від +6 до + 8, а вночі-від 0 до +3;
    на півночі вдень від +5 до + 8, а вночі-від -1 до +1;
    на сході вдень від +6 до + 8, а вночі-від +3 до + 5;
    на півдні вдень від +11 до +13, а вночі-від +3 до + 5;
    у центрі вдень від + 8 до +10, а вночі – від +1 до +3.

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