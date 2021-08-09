Дослідження показало, що перехворіли COVID-19 може вистачати однієї дози вакцини для повноцінної імунної відповіді

Дослідження показало, що імунна відповідь після вакцинації у людей, які перехворіли COVID-19, і у тих, хто не був раніше інфікований коронавірусом істотно відрізнявся. Результати дослідження були опубліковані на веб-ресурсі medRxiv, повідомляє УНН.

Так, дослідники вивчили імунну відповідь після вакцинації вакцинами Pfizer- BioNTech і Moderna у людей, які раніше перехворіли COVID-19 і тими, хто не був інфікований коронавірусом.

Результати показали, що у раніше інфікованих коронавірусом вакцинованих осіб спостерігалася швидка реакція антитіл протягом декількох днів після отримання першої дози. Рівень антитіл зберігався до шести місяців після вакцинації. При цьому у них після другої дози вакцини кількість антитіл не збільшується. Дослідники прийшли до висновку, що дві дози мРНК-вакцини у людей, які раніше не хворіли COVID-19 забезпечують таку ж імунну відповідь, що і одна доза вакцини для перехворілих. А оскільки одноразова доза вакцини викликала максимальну відповідь антитіл у перехворілих, то цю дозу можна вважати достатньою для них.

Перевірити наявність антитіл і, відповідно, імунітету до COVID-19 кожна людина може за допомогою ІФА-тесту на імуноглобуліни (IgG). Першими в Україні ІФА-тести на антитіла коронавірусу розробили українські вчені "Діапроф-Мед", зробивши Україну п'ятою країною в світі з початку пандемії COVID-19, яка почала використовувати цей діагностичний метод.

В Україні запроваджено в обіг новий ІФА-тест, який ефективно оцінює поствакцинальний імунітет до коронавірусу. За словами розробників, він дає можливість оцінки поствакцинального захисного імунітету кожному бажаючому.