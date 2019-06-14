Досрочные выборы в Раду поддерживают 88% украинцев, - опрос

Более 80 % украинцев поддерживают досрочные выборы в Верховную Раду. При этом количество сторонников таких выборов выросло за последний месяц более чем на 15 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года.

"Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72 % до 88 %. Сегодня только 8 % имеют противоположное мнение (в мае - 18 %)", - отмечается в результатах исследования.

67 % опрошенных выразили мнение, что новоизбранный Парламент будет более эффективным чем предыдущий.

В ходе опроса 82 % респондентов заявили, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов является "не столько защитой законности, как попыткой продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев".

Иного мнения в этом вопросе придерживаются 9 % респондентов.

"Поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего Парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия через обжалование решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии "Европейская солидарность", которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий Парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решения Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности", - подчеркивается в результатах исследования.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to- face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.

Фото: Скриншот Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия Владимира Зеленского "Слуга народа", которую готовы поддержать 47,5 % тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют последние данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (10,4 %), "Европейская Солидарность" (7,9 %), "Батькивщина" (7,5 %) и партия "Голос" (6,4 %).

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в начале июня, то в Парламент прошли бы представители пяти политических сил (среди определившихся респондентов): "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и партия "Голос". Социологический опрос 26 мая - 7 июня провел Киевский международный институт социологии (КМИС).



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