Доставленные из Керчи в Москву подростки находятся в "крайне тяжелом состоянии" - российские СМИ

Четыре девочки-подростка, доставленные из Керчи в Москву, находятся в "крайне тяжелом состоянии", сообщает 22 октября "Интерфакс" со ссылкой на информацию НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

По данным на утро понедельника, в НИИ находятся восемь пострадавших, доставленных после керченской трагедии в Москву. Из них четыре девочки "находятся в крайне тяжелом состоянии, они на аппаратах искусственной вентиляции легких".

Состояние еще троих пострадавших оценивается как тяжелое, одной - как средней тяжести. Все доставленные в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - девочки-подростки в возрасте от 14 до 20 лет.

Накануне российский Минздрав Крыма сообщил, что 25 пострадавших после трагедии в Керчи находятся в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края. Российские чиновники не уточнили, в каком они состоянии.Взрыв и стрельба произошли днем в среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже. По версии Следкома России, взрыв в колледже устроил студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков, который "покончил с собой". Российские власти города сообщили, что в результате трагедии погиб 21 человек.

После взрыва в Керчи российский глава Крыма Сергей Аксенов объявил в Крыму трехдневный траур.

В медучреждениях Керчи и Симферополя по последним данным проходят лечение 25 человек, пострадавших от взрыва в Керченском политехническом колледже. Еще 25 человека перевезли из больниц Крыма в медучреждения Краснодарского края и Москвы.

19 октября погибших хоронили в Керчи и Ленинском районе Крыма. На церемонию прощания с жертвами массового убийства в политехническом колледже в Керчи пришли тысячи людей.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицирует как террористический акт взрыв в политехническом колледже в Керчи.