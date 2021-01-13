Доза вакцини "CoronaVac" для українців буде коштувати близько 500 гривень

Ціна однієї дози вакцини від коронавірусу CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім", сягатиме 504 гривні, пише "Українська правда. Життя".

Про це повідомив голова наглядової ради групи фармацевтичних компаній "Лекхім" Валерій Печаєв під час пересконференції 13 січня.

За його словами, ціна буде єдиною для всіх покупців.

"Щоб не було перепродажів, для всіх буде єдина ціна - 504 гривні", - пояснив Валерій Печаєв.

Проте за його словами, ціна на вакцину залежить від курсу долара.

Якщо курс не буде змінюватися, то ймовірно ціна знизиться.

"Ціна може бути навіть меншою, адже продаж буде здійснюватися в гривнях.

Все залежить від того, як буде рухатися курс долара.

Якщо курс долару залишиться хоча б такий же - вона буде меншою", - розповів голова наглядової ради.

Голова Наглядової ради Групи фармацевтичних компаній "Лекхім" розповів, що рентабельність угоди для компанії складатиме 3-4%.

Нагадаємо, що група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.

Крім того, "Лекхім" планує розпочати виробництво вакцини китайської компанії Sinovac Biotech від COVID-19.

Компанії уклали угоду терміном на 5 років та планують організувати в Україні виробництво основного переліку вакцин.

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