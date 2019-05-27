Дожди и грозы: где пройдут осадки в Украине

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет преимущественно теплой, в некоторых регионах прогнозируются небольшие осадки в виде дождей. Ожидается переменная облачность. Об этом говорится в сообщении синоптиков, передает Gismeteo.

Зонты лучше держать под рукой жителям западных, северных и центральных областей. Также вероятна гроза.

На Западе Украины столбики термометров будут варьироваться в дневное время в пределах +23... +26 градусов; в темное время суток температура воздуха составит от +13 до +15 градусов.

В северных областях, а также в центральных, воздух днем прогреется маскимум до +26 градусов; ночью ожидается около +12... +15 градусов.

В восточных регионах температура воздуха составит днем около +23... +24 градусов; в ночное время столбики термометров будут варьироваться в пределах +14... +16 градусов.

В южных областях будет тепло, днем температура воздуха составит от +23 до +27 градусов, в темное время суток ожидается около +15... +17 градусов.

В столице неделя начнется теплым днем, в среднем столбик термомента будет показывать около +25 градусов, ночью температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. В Киеве днем местами высокая вероятность непродолжительного дождя.

Ранее мы сообщали о том, что непогода в Ивано-Франковской и Закарпатской областях забрала жизни двух человек - погибли 57-летний мужчина и 11-летний мальчик.

Также ранее спасатели проинформировали о том, что ситуация с наводнением в Закарпатской и Ивано-Франковской областях начинает стабилизироваться.