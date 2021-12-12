Дозвіл на проживання у Польщі отримали вже понад 300 тисяч українців

Кількість громадян України, які вже отримали дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.

Про це повідомили в Управлінні у справах іноземців Польщі, передає ВСВІТІ.

Як повідомили у відомстві, українці становлять більше половини усіх іноземців, які оселилися у країні.

Цікаво, що все частіше українці обирають довгострокове проживання у Польщі замість тимчасової міграції.

«З 2014 року спостерігається значна активізація української імміграції, яка здебільшого пов’язана з бажанням працювати. Основними факторами, що вплинули на це явище, були: економічна ситуація в Україні, запровадження безвізового режиму та полегшення доступу на польський ринок праці», – йдеться у повідомленні.

Ще майже 84% українців мають тимчасовий дозвіл на проживання у Польщі.

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