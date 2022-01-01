Другий корвет для ВМС України закладуть у 2023 році

Корпус першого корвета MILGEM типу Ada, який будують для Військово-морських сил України у Туреччині, наразі готовий на 75−80%. У 2023 році також буде закладений другий корабель серії.

“Цього року була завершена і затверджена Президентом України стратегія розвитку ВМС ЗС України до 2036 року, − розповів командувач. − Вона охоплює всі пріоритетні напрямки діяльності ВМС і формує спроможності на довгострокову перспективу. Згідно з програмою розвиток надводних сил передбачає будівництво кораблів класу «корвет». На сьогодні в Туреччині готовність корпусу першого корабля цього класу становить 75−80%. У першому кварталі наступного року корпус корвета буде готовий, а до кінця 2022-го корабель з деяким оснащенням відбуксирують в Україну на добудування. Протягом 2023 року на ньому буде встановлено остаточне обладнання, озброєння і почнуться державні випробування. Також у 2023 році буде закладений другий корабель цього класу”.

Ще один важливий напрямок розвитку, який відзначив командувач, − це відповідність ударним спроможностям флоту. Завдяки імплементації кредиту Великої Британії та підписанню рамкової угоди між урядом України та об’єднаного Королівства стало можливим досягнути домовленості щодо будівництва ракетних катерів, закупівлі протимінних кораблів, ракет класу море-море і будівництва для ВМС ЗС України двох військово-морських баз.

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