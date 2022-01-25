Дружина президента Олена Зеленська привітала чоловіка в інстаграмі

Дружина президента України Олена Зеленська привітала Володимира Зеленського з днем ​​народження, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в Instagram його фотографію з "особливим" поглядом.

"Знаєш, я впевнена, що на цьому фото ти дивишся на мене... Тому що ти завжди так дивишся на мене... Я бажаю кожній жінці таких поглядів. Так дивляться тільки ті, хто любить. Я завжди відчуваю твоє кохання. Поки ти так дивишся, я нічого не боюся. Дивись! Будь ласка, дивись! У нас все ще попереду. Тому бережи себе. Ми маємо все намріяне втілити разом. З днем ​​народження, коханий! Обіцяю дивитися на тебе у відповідь. Так само. Завжди!" – написала перша леді.

25 січня, шостий, чинний президент України Володимир Зеленський відзначає свій 44-й день народження.