ДТП на Львовщине: Бизнесмену Дыминскому объявлено о подозрении

Следователи Национальной полиции Украины сообщили о подозрении виновнику резонансного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в августе нынешнего года во Львовской области, в настоящее время его местонахождение устанавливается, сообщают в Национальной полиции Украины.

"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению местонахождения этого гражданина и вызова его к следователям. В случае неприбытия подозреваемого ему будет избрана мера пресечения и организованы мероприятия по его розыску", - сообщается на странице Нацполиции в соцсети Facebook.

При этом в ведомстве не называют имя виновника ДТП, но описывают его обстоятельства, из которых следует, что речь идет о бизнесмене, собственнике футбольного клуба "Карпаты" Петре Дыминском.

По данным Национальной полиции, представившийся водителем автомобиля и виновником ДТП мужчина, который по решению суда находится под домашним арестом, на самом деле за рулем автомобиля не находился.

"Следователи после назначения ряда необходимых процессуальных действий установили отсутствие факта управления автомобилем тем мужчиной, который сначала назвался водителем "Мерседеса". Зато собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо. В связи с этим 7 декабря следователи сообщили этому гражданину о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, руководящими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3-8 лет с возможным лишением права руководить транспортными средствами на срок до 3 лет.

В свою очередь, пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины информирует, что согласовано сообщение о подозрении в совершении смертельного ДТП "известному бизнесмену", а дело в отношении его охранника, заявившего, что за рулем автомобиля на момент ДТП находился он, закрыто.

"Процессуальный руководитель департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины согласовал сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины, известному бизнесмену, который 18 августа 2017 года, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил ДТП, в результате которого водитель автомобиля Opel Astra погибла", - говорится в сообщении Генпрокуратуры на странице в Facebook.

В то же время, уголовное производство в отношении гражданина, который якобы управлял Mercedes-Benz, закрыто в связи с отсутствием в его деянии состава уголовного преступления. Речь идет об охраннике бизнесмена П.Дыминского Андрее Борще.

"В связи с тем, что указанный бизнесмен скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд о предоставлении разрешения на его задержание и применение меры пресечения в виде содержания под стражей", - указала пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось, 18 августа автомобиль из кортежа бизнесмена, собственника футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского врезался в "Опель", за рулем которого находилась 31-летняя Наталия Трила. Женщина погибла в результате ДТП. Ее родственники утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился бизнесмен П.Дыминский.

В то же время один из его охранников Андрей Борщ сообщил полиции, что он управлял автомобилем во время ДТП. Его взяли под стражу по решению суда.

22 августа П.Дыминский улетел в Швейцарию.

23 августа генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, ссылаясь на данные экспертизы, что за рулем находился другой человек, а не задержанный охранник.

В начале сентября Апелляционный суд Львовской области изменил А.Борщу меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

9 декабря мать погибшей в ДТП Н.Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, вызванных этой аварией, а также отозвала доверенности, выданные третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно ДТП. "Материальных претензий в связи с указанным дорожно- транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью", - говорится в заявлении М.Трилы на имя следователя и прокурора.

По мнению адвоката А.Борща, таким образом "наконец-то удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа".