ДТП с летальным исходом: суд отменил арест разыскиваемого олигарха Дыминского

Апелляционный суд Киева отменил постановление следственного судьи Печерского суда об избрании бизнесмену Петру Дыминскиому меры пресечения в виде содержания под стражей. Он разыскивается в Украине по подозрению в смертельном ДТП в прошлом году.
Как сообщает адвокат Николай Лысый в Facebook, Апелляционный суд еще 9 февраля удовлетворил апелляционную жалобу адвоката бизнесмена.
Таким образом, на сегодняшний день у Дыминского нет никаких ограничений и он даже теоретически может вернуться в Украину. Также такое решение суда ставит крест на его розыске по линии Интерпола и возможной выдачи Украине.
Апелляционный суд также признал необоснованным закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Дыминского.
Материалы возвращены Генеральной прокуратуре Украины для досудебного расследования.
"Апелляционный суд дал надлежащую правовую оценку безосновательности избранной меры пресечения, а также нарушения закона, допущенные при избрании меры пресечения. Фактически следователь и прокурор не имели права инициировать вопрос об избрании Диминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей, а у следователя судьи не было никаких оснований для удовлетворения такого ходатайства", - пишет Лысый.
Как известно, бизнесмена Петра Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП на Львовщине 18 августа 2017 года.
Тогда его автомобиль стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.
Вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ.
В то же время 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.
Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.NewsMir.info
http://newsmir.info/1152656