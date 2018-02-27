ДТП в Харькове: суд предъявил обвинение обоим водителям, но вину признала только Зайцева

В Киевском райсуде Харькова прокуратура сегодня огласила обвинительный акт по сути дела о ДТП на Сумской 18 октября 2017 года, где на месте погибли 5 человек и еще шестеро госпитализированы и одна пострадавшая умерла уже в больнице.

Об этом сообщает "Укринформ"

Акт, зачитанный прокурором Игорем Омельченко, утвержден прокуратурой Харьковской области еще 2 января: по результатам расследования, оба водителя (20-летняя Елена Зайцева, водитель автомобиля Lexus, и 49-летний водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов - Прим.Ред.) нарушили правила дорожного движения, что привело к гибели людей. По закону санкция - до 10 лет лишения свободы.

После оглашения обвинительного акта Зайцева заявила, что признает вину, согласна давать показания суду и признает гражданские иски: потерпевшие и семьи погибших заявили о суммах возмещения вреда - от 200 тыс. грн до 1 млн грн. В то же время, обвиняемый Дронов вину не признает, как и иски, но готов давать показания суду.

Суд также установил порядок рассмотрения производства: от допроса потерпевших (на чем настаивало сразу несколько адвокатов, особенно - потерпевшей Анны Комар из Кременчуга, которая участвовала в заседании в режиме видеоконференции) до допроса обвиняемых, затем свидетелей - и изучения материалов дела.

В судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта до 12:30.

После этого в зале суда погас свет, и конвой вывел обвиняемых, используя накамерный свет находившихся в зале видеокамер телеканалов.

Ранее "Страна" сообщала о "потере смысла жизни". Пострадавший в кровавом ДТП в Харькове требует полмиллиона компенсации.

Также в деле о кровавом ДТП на Сумской в Харькове неожиданно появилась еще одна пострадавшая.