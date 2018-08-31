ДТП в Харькове: всплыли новые детали пропажи ключевого свидетеля в деле Зайцевой

Адвокат обвиняемого Геннадия Дронова сообщил, что правоохранительные органы ведут себя странно в ситуации с пропажей главного свидетеля в этом деле

Сергей Перепелица, адвокат второго обвиняемого Геннадия Дронова в деле по страшному ДТП в Харькове, которое произошло еще в прошлом году, где погибли шесть человек, а еще пять были госпитализированы, сообщил, что пропажа ключевого свидетеля - очень подозрительный момент. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Отметим, что полиция до сих пор разыскивает врача-нарколога Елену Федирко, которая осматривала Алену Зайцеву и брала у нее кровь и мочу на анализ. Она до сих пор не появилась на заседании суда. Женщина пропала неизвестно куда, а два месяца назад она к тому же внезапно уволилась.

"Мне в целом кажется очень подозрительным поведение как прокуратуры, так и полиции в этом деле", - сказал адвокат.

Также он отметил: "Суд обязал следственный отдел по ДТП определить место нахождения Федирко и доставить ее в суд. Это решение было озвучено в присутствии прокурора, так что они в курсе. Они должны контролировать исполнение решения суда. Суд не мог не отправить свое решение в полицию, такого не бывает".

Сергей Перепелица утверждает, что Федирко много лет тут проработала и каждый раз она брала на анализ 60 мл крови, но в тот раз она решила взять меньше, из-за чего и не было изначально установлено, какие именно наркотические вещества были в крови Зайцевой. "Поэтому врач должна объяснить - что произошло. И она должна понести ответственность. В любом случае факт того, что Зайцева была под воздействием наркотических веществ, установлен. Минздрав официально дал ответ адвокату Ларисе Матвеевой - на основании предоставленных данных они подтвердили, что наркотики в крови Зайцевой были", - добавил адвокат.

Напомним, адвокат потерпевшей Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь рассказал, как врач-нарколог "выгородила" Зайцеву.