ДТП в Харькове: Зайцева может избежать максимального наказания

Адвокат подозреваемой заявила, после того, как пройдет половина срока в СИЗО, Елену Зайцеву могут отпустить условно-досрочно

Адвокат подозреваемой в резонансном дорожно-транспортном происшествии в Харькове Елены Зайцевой заявила о смягчающих обстоятельствах. Об этом говорится в материале ТСН. Тиждень.

"Речь идет о раскаянии ее подзащитной и добровольных компенсациях семьям погибших и пострадавшим. Если суд примет это во внимание, то приговор суда может быть не максимальным, чего больше всего боятся семьи погибших", - отмечается в сообщении.

Зайцева проведет следующие два месяца в изоляторе.

Родственники пострадавших и погибших в ДТП вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало привлекать к материалам дела.

После чистосердечного раскаяния, они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба.

Это уже сразу два смягчающих обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет в приговоре.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Зайцеву могут отпустить условно-досрочно.

Геннадий Дронов, который также почти два месяца будет находиться в СИЗО, может разделить вину за смерти шестерых людей вместе с Зайцевой.

В отличие от нее он не признает вины и не согласен с решением суда - содержание под стражей.

Апелляцию на этой неделе он проиграл.

"Теоретически если вину за аварию поделить на двоих, то судья правомочен решить - сидеть Зайцева должна меньше", - подчеркивается в сообщении.

Lexus мужа судьи Светланы Муратовой Станислава подожгли. Правоохранители считают это "умышленным поджогом". Станислав Муратов работает прокурором областной прокуратуры. Сама судья предполагает, что поджог может быть связан с их работой.

13 декабря Зайцева признала свою вину, но отрицала употребление наркотиков.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.

20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога.

Зайцева заявляла, что на перекрестке ей создал опасность водитель Volkswagen. Позднее она отказалась от дачи показаний.