ДТП в Харькове:Я признаю свою вину и готова понести наказание - Зайцева

Елена Зайцева на заседании суда 13 декабря заявила, что признает свою вину в ДТП, в результате которого в Харькове погибли шесть человек.

Об этом сообщает 112 Украина.

"Я признаю свою вину, я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое даст мне суд. Но, пожалуйста, простите меня. Любые вещества, которые у меня нашли - они оказались в крови из-за обезболивающего, которое я принимала из-за своей проблемы. Простите меня, я готова понести наказание", - сказала Зайцева.

Дело Зайцевой рассматривают в Киевском районном суде. Прокуроры подали ходатайство, чтобы подозреваемой продлили арест еще на 60 дней. Также сегодня, 13 декабря, суд должен переизбрать меру пресечения второму участнику ДТП.

Судья спросила, почему подозреваемая живет не по прописке, сообщает корреспондент местного издания 057.ua из здания суда.

"Я проживаю там, где живут родители. Зарегистрирована у бабушки. Я не инвалид, подсудимой не была. Заболевания у меня есть", - ответила она.

Защита просить отпустить Зайцеву из-под стражи, потому что она якобы плохо себя чувствует. Подозреваемая обещает исправно ходить в суд и не раздавать интервью.

Напомним, ранее полиция обнародовала результаты экспертизы, согласно которой в организме Зайцевой в день автокатастрофы был кодеин.

Ранее СМИ сообщали, что семья Зайцевой начала тайно выплачивать компенсации родственникам погибших. Две семьи отказались от денег.