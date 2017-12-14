ДТП в центре Харькова Суд продлил арест второго подозреваемого

Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову, подозреваемому в смертельном ДТП в центре города.

"Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 10 февраля включительно", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, суд также обязал следователя обеспечить медобследование подозреваемого.

Как сообщалось, ранее адвокат Г.Дронова Сергей Перепелица сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что его подзащитному стало плохо до начала заседания.

"Он потерял сознание. У него постоянное ухудшение самочувствия, из-за того, что организм отторгает пищу. Сейчас его осмотрели врачи, он лежит под капельницей в зале суда. По закону, если врачи дали рекомендацию госпитализировать (а они дали такую рекомендацию), никто этому помешать не может. А как будет в действительности, я не знаю", - сказал С.Перепелица.

Ранее в среду Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения подозреваемой в этом же ДТП водителю Lexus Елене Зайцевой до 10 февраля включительно.

Вечером 18 октября на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля - Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст.286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до окончания сроков досудебного следствия, то есть 19 декабря включительно.