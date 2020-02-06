Дубилет рассказал, стоит ли в Украине вводить продажу sim-карт по паспортам

Введение продажи мобильных sim-карт по паспортам станет дополнительной нагрузкой для украинцев. Такое мнение высказал Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс- конференции, передает корреспондент УНН.

"Это дополнительная регуляция, если мы сделаем регуляцию о том, что ты покупаешь sim-карту только напротив паспорта, это дополнительная нагрузка как для граждан и для бизнеса. Я думаю, что сейчас фокус для украинской власти должно быть в том, чтобы как можно больше дерегулировать всего, а затем уже закручивать гайки, если потребуется... Я думаю для этого не время", - сказал Дубилет.

Напомним, в Верховную Раду 29 августа был подан законопроект, который предусматривает, что при покупке SIM-карты нужно будет обязательно заключать договор с оператором и регистрировать телефон.