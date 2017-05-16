Два года без серпа и молота. Когда закончится декоммунизация мозгов

Спустя два года после начала декоммунизации борьба с советскими символами все еще напоминает косметический ремонт

Пятнадцатого мая 2015-го президент Петр Порошенко подписал четыре закона: "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"; "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917 - 1991 годов"; "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 - 1945 годов" и "О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". Законы были приняты Радой 9 апреля, и глава государства почему-то тянул с их подписанием до последнего, хотя о необходимости декоммунизации не говорил только ленивый. Впрочем, эта тема зацепила даже ленивых - дискуссии, которые развернулись вокруг борьбы с советскими символами, сотрясали всю страну.

Достаточно вспомнить, какими шутками и возмущенными репликами обросло переименование в Горишни Плавни Комсомольска.

Но украинцы уже успели привыкнуть и к плавням, и к Бахмуту, и к Днепру, и к десяткам других названий, сменивших на карте страны советские топонимы. По всей стране прошла волна "ленинопадов", а с фасадов множества зданий исчезли серпы, молоты, и прочие рудименты советской эпохи. Но смогла ли кампания по декоммунизации достичь своей основной цели - изменить отношение украинцев не только к советскому прошлому, но и к украинскому будущему? Как показывают последние события, с этим у нас серьезные проблемы.

Так, к примеру, 26 апреля этого года депутаты Одесского горсовета после обсуждения 49 голосами "за" при 4 "против" отменили принятое годом ранее решение о переименовании 56 улиц города. Мол, пошли навстречу жителям - те никак не хотели привыкать к новым названиям. Директор института Нацпамяти Владимир Вятрович назвал решение одесских депутатов попыткой реванша. "Речь же не идет о том, чтобы придумать лучшее название топонима, а оставляют топонимы, которые апеллируют к советскому прошлому и удерживают ментальную связь с Россией", - отметил Вятрович. Именно нежелание разрывать ментальные связи с Россией сегодня главная проблема, стоящая на пути избавления от советского прошлого. Несмотря на то, что вот уже 25 лет Украина носит звание независимого государства, подспудно все еще живо убеждение в том, что без России нам никуда.

Да, Кремль вкладывает в поддержание этого мифа огромные средства, но и сами украинцы не плошают: издеваясь над мемом "а что там у хохлов", мы сами тщательно следим "а что там за поребриком". И с удовольствием хохочем над петухами из навоза или пьяными драками. Ментальная травма, нанесенная Украине "старшим братом", еще долгие годы будет отравлять жизнь среднестатистического украинца. Но нынешняя проблема в том, что вместо удела маргиналов тоска по "колбасе по 2,20" превращается во вполне ощутимый тренд. Празднование Дня победы в этом году - лишнее тому доказательство.

Страшно ведь даже не то, что ряженые ветераны нивелируют саму суть этого памятного дня - тут бы скорбить по невинно убиенным и тем, кто на всю жизнь остался калекой из-за маниакального стремления кучки военачальников к власти и славе. Страшно то, что среди многоликой толпы с гвоздиками и портретами было много молодежи. Той самой, которая "совка" уже не застала, а значить ностальгировать по нему может только благодаря рассказам "старших товарищей". Ведь, посмотрев правде в глаза, четкой национальной политики в стране все еще нет. Нас не учат гордиться нашими победами и достижениями. А любой позитив непременно тщательно рассматривается на предмет "зрады". И эта "зрада", конечно, находится.

Украине дали безвиз? Та кому он нужен, денег на поездки нет! (при этом очереди за биометрическими паспортами не уступают до длине очередям за той самой колбасой по 2,20). Минимальную зарплату подняли? Та что вы рассказываете о росте экономики, вот если бы в пять раз подняли!

"Евровидение-2017" провели и вся Европа восхищается? А вы знаете, сколько чинуши на этом конкурсе денег отмыли?

Продолжать можно бесконечно. Эти настроения активно подогревают и политики всех мастей, и общественные деятели, и пресса. Вера в то, что у нас все плохо и нас всех дурят - одно из главных наследий "совка", от которого мы никак не можем избавиться. Мы могли бы гордиться своей молодежью, которая занимает призовые места на всемирных научных конкурсах, радоваться успехам наших айтишников и фермеров, выращивающих улиток, поддерживать музыкантов, многие из которых за границей сегодня успешнее, чем в родной стране. Мы могли бы наполнить бренд "Украина" не только салом и вышиванками, но и современным звучанием - технологиями, искусством, научными достижениями. На фоне экзоскелета, разработанного украинским школьником, и украинского старптапа, привлекшего более $110 млн инвестиций, споры о георгиевских ленточках выглядят приветом из эры динозавров.

Конечно, можно традиционно спихнуть ответственность на безликое государство. Мол, ничего оно для создания истинно украинского пути развития не делает - то мы шли в фарватере России, то теперь без Америки шагу ступить не можем. Образованием никто не занимается - вон, даже арабы наши дипломы признавать перестали. В медицине швах, в науке разруха, а сейчас вон землю начнут продавать - и вообще кранты, проект "Украина" можно закрывать. Но дело в том, что упование на эфемерную власть, которая все порешает, - первое, что стоит декоммунизировать в собственных мозгах.

Успешные примеры общественных начинаний, бизнес-решений и культурных акций доказывают, что новая Украина уже есть. Свободная, ответственная, умеющая просчитывать риски и принимать решения, уповающая в первую очередь на себя и на собственные силы. Да, в информационном поле все эти безумные художники, хипстеры и молодые люди в модных костюмах теряются на фоне маргиналов с выпученными глазами, но именно за этими успешными, рисковыми и современными людьми будущее. Глупо было бы ожидать, что изменения будут моментальными - вспомните, сколько длится ремонт в обычной квартире, а тут приходится обновлять целую страну. Но именно за новой - украинской, свободной, современной - ментальностью будущее. И создавать ее должны не эфемерные госорганы, которые по традиции не могут придумать ничего лучше "уроков патриотизма", а самые обычные люди. Мы с вами. Иначе декоммунизация так и останется механическим изменением названий на карте, продолжая отравлять нашу жизнь "приветом из счастливого, но бесправного прошлого"

Ольга МАЦКО

Заместитель главного редактора