Два явления за ночь: противостояние Марса совпадет с самым длительным затмением 21 века

27 июля нас ожидает сразу два значительных астрономических события. Одновременно с полным затмением Луны случится ее великое противостояние с Марсом. Красная планета будет сиять на ночном небе так ярко, что его легко можно будет увидеть невооруженным взглядом.

Как происходит противостояние

В этот день Земля пройдет между Марсом и Солнцем так, что планеты окажутся максимально близко. Яркость Марса 27 июля будет мощнее, чем у самой заметной планеты небосвода - Венеры, и ярче второй по яркости для нас планеты - Юпитера. Пика свечения красная планета достигнет именно 27 июля.

Противостояние четвертой от Солнца планеты происходит каждые 26 месяцев. При этом иногда Марс и Земля сближаются на расстояние менее 60 миллионов километров. Тогда это явление называется Великим противостоянием. В 2003 году яркость "воинственной планеты" была максимальной за последние 60 тысяч лет. Как найти Марс на небе

27 июля Марс будет выглядеть как ярчайшая звезда на небе в юго-восточном или южном направлении. Ярче только Венера, но она после заката быстро заходит за горизонт. Кроме того, Марс выраженного оранжевого оттенка, так что с Венерой его сложно перепутать. Наблюдать за ним можно будет в течение всей ночи.

При этом в сети уже появились сообщения, что в этот день на небе можно будет увидеть две луны, поскольку Марс будет выглядеть почти так же, как спутник Земли. Но никакого "двулуния" не произойдет - Марс будет заметно меньше Луны, разве что посмотреть на него в телескоп.

На момент противостояния на Марсе бушует мощная пылевая буря, поэтому обладатели любительских телескопов, к сожалению, все равно не смогут рассмотреть какие-либо подробности на поверхности планеты. Что советуют астрологи

Астрологи говорят, что в период противостояния Марса на Земле увеличится риск терактов, крупных аварий, эпидемий, конфликтов и экологических техногенных катастроф.

Марс считается планетой войны, поэтому люди становятся более вспыльчивыми. 27 июля рекомендуется избегать конфликтных ситуаций и ссор и в целом держать себя в руках, что здраво и для других дней.

Кроме того, нужно проявить осторожность во всех вопросах, связанных с финансами и новыми начинаниями.

В день противостояния Марса, которое пройдет одновременно с затмением Луны, астрологи советуют внимательнее следить за здоровьем: возможно обострение хронических болезней.

В эти дни рекомендуется больше отдыхать и расслабляться, читать, медитировать.

В ночь с 27 на 28 июля состоится самое длительное лунное затмение 21 века.

На небе можно будет увидеть сразу и полнолуние, и лунное полное затмение. Такое астрономическое чудо происходит только раз в 100 лет.

Луна будет полностью закрыта тенью Земли на протяжении 103 минут. А совокупная продолжительность всех фаз затмения составит 6 часов 14 минут.

Нас ожидает красная (кровавая) Луна. В связи с преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли, Луна станет темно-красного цвета.

Где смотреть затмение?

Грядущее лунное затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. Частично увидеть затмение смогут жители некоторых стран Африки и Южной Америки.

Также наблюдать природное явление смогут и в Украине. Фаза полного затмения Луны наступит в 23:21 по киевскому времени. Увидеть кровавую луну в телескоп жители Киева смогут в Парке славы или в "самопальной лаборатории", что на улице Полковника Потехина. Затмение также будет транслироваться в прямом эфире на Youtube.

Уникальное природное явление не стоит пропускать, ведь в следующий раз подобное длительное затмение можно будет увидеть только 6-7 августа 2036 года.

По материалам NewsMir.info, Информатор