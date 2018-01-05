Две планеты звезды TRAPPIST-1 все же могут быть обитаемы - ученые

До этой звезды от нас вообще рукой подать - менее 40 световых лет; по астрономическим меркам это как от Киева до Ирпеня или от Донецка до Марьинки

Сводная группа американских и британских экспертов полагает, что на двух планетах в системе звезды TRAPPIST-1 все-таки возможна жизнь, как ее могут представлять себе земляне, хотя ранее подобную гипотезу отбрасывали. Об этом речь идет в публикации в журнале PNAS, пишет сайт научных новостей Naked Science.

Звезда TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39,5 световых годах от нас, что по астрономическим меркам очень недалеко. Ученые в 2016-2017 годах нашли рядом с ней семь планет, причем три из них находятся в зоне обитаемости.

"Здесь, впрочем, нужно внести ясность. Представление о жизни базируется на земных наблюдениях, а наше светило, как известно, является желтым карликом. По своим характеристикам оно очень далеко от TRAPPIST-1, которую классифицируют как красный карлик. Это маленькая и относительно холодная звезда. TRAPPIST-1 отличает высокая, в сравнении с нашим светилом, активность, которая может препятствовать зарождению и поддержанию жизни", - пишет издание.

Группа исследователей смоделировала звездный ветер (истечение вещества из звезды в межзвездное пространство), проанализировала процессы, которые могут происходить в атмосферах трех потенциально жизнепригодных планет, и пришли к выводу, что TRAPPIST-1g и TRAPPIST-1h могут в течение более чем миллиарда лет сохранять атмосферы, пригодные для поддержания жизни.

При этом ксенобиологи советуют осторожно интерпретировать их выводы, потому что доказательств обитаемости этих планет по-прежнему нет.

Так может выглядеть поверхность планеты TRAPPIST-1f (иллюстрация - NASA)