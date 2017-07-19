Двести грузинских военных просили Порошенко позволить им воевать за Украину

Президент Украины Петр Порошенко получил в 2014 году 200 обращений от грузинских военных с просьбой предоставить украинское гражданство, чтобы они могли служить в украинских вооруженных силах. Об этом, выступая на Аджарском инвестиционном форуме заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"В 2014 году, когда было труднее всего, я получил 200 обращений грузинских офицеров с просьбой предоставить украинское гражданство, чтобы они были включены в ряды вооруженных сил Украины, защищать украинскую землю, так же, как они защищали землю грузинскую в 2008 году", - сказал П.Порошенко.

"Уверен в том, что мы сможем победить только тогда, когда мы будем вместе", - добавил глава государства.

Как писал УНН, во время визита в Грузию Петр Порошенко заявил, что Украина будет решительно бороться за восстановление территориальной целостности Грузии.