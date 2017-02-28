Движение по Шулявскому путепроводу возобновлено

Правохранители разрешили движение по Шулявскому путепроводу по направлению к Петровке. Об этом в своем Facebook сообщает журналистка Нелли Ковальская.

В то же время отмечается, что движение запущено пока в ограниченном режиме. На данный момент действует полный запрет для многотонного транспорта.

Напомним, в Соломенском районе Киева произошел частичный обвал Шулявского путепровода. Во время обвала была задета одна машина, припаркованная под мостом. Среди людей пострадавших нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 28 февраля, по состоянию на 09:00 уровень пробок в Киеве достиг 7 баллов. Проблемы в движении в столице вызваны разрушением Шулявского моста, которое произошло в понедельник вечером, 27 февраля. В настоящее время движение транспорта на мосту возле метро "Шулявская" перекрыто.

В связи с обрушением Шулявского моста в Киеве уволен заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак.