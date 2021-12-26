Двоє дітей провалилися під лід та загинули на Кіровоградщині

26 грудня о 14:22 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на р. Південний Буг провалилися під лід та зникли 2 дітей.

О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 знайдено тіло другої дитини.

Від ДСНС залучено 8 осіб (з них 3 водолази) та 3 од. техніки (в тому числі 1 човен).

Рятувальники застерігають! Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі! Те, що водойма виглядає замерзлою – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину!

Шановні громадяни, візьміть до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка.

Пам’ятайте: