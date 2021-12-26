Двоє дітей провалилися під лід та загинули на Кіровоградщині

26 грудня о 14:22 до ДСНС надійшла інформація, що в смт Завалля Голованівського району на р. Південний Буг провалилися під лід та зникли 2 дітей.
О 15:30 знайдено тіло однієї дитини, о 17:30 знайдено тіло другої дитини.
Від ДСНС залучено 8 осіб (з них 3 водолази) та 3 од. техніки (в тому числі 1 човен).
Рятувальники застерігають! Різкі морози не гарантують безпечного відпочинку на кризі! Те, що водойма виглядає замерзлою – не означає, що товщина льоду достатня для того, щоб витримати хоча б дитину!
Шановні громадяни, візьміть до уваги кілька порад щодо поведінки поблизу та на водоймах, коли крига ще надто тонка.
Пам’ятайте:
- виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди;
- забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі;
- переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях;
- забороняється спускатися на лижах з крутого берега на неперевірений на міцність і товщину лід;
- забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці;
- не можна виходити на лід: у місці з’єднання річок; у випадку швидкої течії річки у цьому місці; за наявності вмерзлих у лід дошок, палиць та інших предметів; у випадку різного забарвлення льоду; під час сильного перепаду температури й потепління;
- не вживайте спиртні напої біля водойм;
- пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги.
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